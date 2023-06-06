全球淨零排放浪潮襲來，台灣亦宣示2050淨零轉型目標，台中品牌建商搶先布局！其中，精銳建設交屋中的單元二「精銳Garden One」，不僅建築本體垂直綠化，且擁有1,400坪花園與湖泊的私家庭院，以720度立體森林住宅回應時代趨勢。

自全球第一座「垂直森林」大樓現身義大利米蘭之後，立體綠化風潮迅速席捲全球，在垂直森林中，超過800棵樹與居民共生共榮！打造該作品的義大利建築師Stefano Boeri，後續在荷蘭和大陸南京、阿爾巴尼亞等城市設計垂直森林（Bosco Verticale），親綠建築遍地開花。

此外，日本福岡的空中花園ACROS福岡、新加坡 PARKROYAL COLLECTION Pickering 酒店等，同樣因建築物高度綠化而廣為人知，成為地區指標建物；而很受國際級富豪青睞的新加坡垂直花園建築「EDEN」，戶戶要價新台幣3億元以上，由英國設計鬼才海澤維克打造綠意植栽環繞高樓住宅，足見垂直森林建築不僅助力環境永續，也提升整體建築的質感與價值。

精銳建設近期將登場的14期敦和段新案「THE精銳」，就是品牌自然奢華的再度精進，顛覆建築的想像，瀟灑不羈的地標線條，打破家與自然的物理界線；而20層樓的高度在14期罕見，近期新案外觀提前在網路曝光，亮麗時尚的外觀加上綠意奢華的元素，已引來品牌粉絲的高度探詢。

「THE精銳」行銷專案簡立凱指出，精銳將每一個建案當成是獨一無二的原創藝術品，不只外觀設計不複製，更因重視美學與藝術獨創性，建築內外的細節處無不仔細定義，更因推案鎖定低密度重劃區，大基地、大花園開發，打造奢美宅同時，也為城市核心種下一片森林。

近幾年，台中國際建築持續建設中，規劃關鍵無不緊扣「綠」，日本知名SANAA建築師事務所打造的台中水湳「綠美圖」，就以「公園中的圖書館、森林中的美術館」為出發點，以及日本建築大師隈研吾設計的「台中巨蛋」，則規劃「天空迴廊、運動公園」等。

國際級建築推升城市能見度，台中在地品牌建商持續朝永續路上精進，打造質感綠生活不遺餘力；其中，精銳建設的腳步最為領先與積極！近6年開發13個建案，總開發面積達2.36萬坪，就回饋1.72萬坪綠地，每座社區平均80%的超高含綠量，強調擁有大基地、大花園、垂直綠化的「領奢綠」，且外觀時尚、獨一無二。