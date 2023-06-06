樂天桃猿本月中曾打下6連勝小高潮，但近11場卻僅拿2勝，6日作客天母前球團宣布教練團異動，原一軍投手教練許銘傑支援二軍投手農場發展，擔任二軍首席投手教練，一軍投手教練將由川岸強擔任。

桃猿自12日起打出一波6連勝，一度追上統一獅，但在20日不敵中信兄弟後吞下5連敗，還被獅隊在桃園主場橫掃，近期輸多贏少、與暫列第一的獅隊有3場勝差，在上半季各隊都剩不到20場比賽時做出教練團異動的關鍵就是在投打守表現都不是十分理想。

翻開各隊投打守數據，桃猿團隊投手自責分率4.21是5隊最高，團隊打擊率2成84雖然是最佳，但團隊守備率僅0.966、高達56次失誤，比團隊最少失誤的兄弟26次多出2倍，因此球團在今天做出教練團異動。

樂天桃猿球團公告教練異動：「原一軍投手教練許銘傑支援二軍投手農場發展，擔任二軍首席投手教練；原一軍綜合守備跑壘教練真喜志康永轉任野手發展教練，兩人在一軍職位將由川岸強及鄭兆行擔任。」