美國歌壇天后泰勒絲（Taylor Swift）1個多月前和英國演員男友喬歐文（Joe Alwyn）結束6年戀情，沒多久就傳出和「The 1975」樂團主唱馬蒂希利（Matty Healy）打得火熱，還被拍出雙入對約會，不過泰勒絲現在卻被密友爆出，和馬蒂希利已經分手了。

泰勒絲和馬蒂希利熱戀消息曝光後，兩人從低調變成出雙入對，未料，這段戀情才談1個多月，就傳出兩人鬧分手，泰勒絲和馬蒂希利各過各的，馬蒂希利甚至在演唱會上親吻歌迷，當時兩人就被猜戀情卡關，沒想到，密友向《TMZ》透露，泰勒絲悄悄地又恢復單身，且還被拍到在演唱會改吻男保全。

至於分手原因，傳出泰勒絲和馬蒂希利都是樂壇名人，各自都要忙巡迴演唱會，再加上相愛容易相處難，最後導致戀情只談1個月就分手，迅速到讓人傻眼。

其實，泰勒絲前後兩段感情分別創下她紀錄，與喬歐文交往6年是她談過最久的戀愛，而和馬蒂希利恐怕是她最短命的一段戀情，外媒也評論泰勒絲這段是「旋風式」的戀情。