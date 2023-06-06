台積電今股東大會於今(6)日召開，綠色和平今於股東大會舉辦的新竹國賓大飯店外發放資訊小卡，讓股東了解台積電ESG的隱憂，包含碳排放量持續飆漲、綠電轉型進度落後國際競爭對手、供電項目引發社區反對等，同時於現場向台積電管理層遞交《綠電奇蹟的起點，台積電轉型綠電產銷者建議書》，盼其在綠電轉型之路上創造台灣的綠電奇蹟，確保未來的競爭力。

去年10月綠色和平與Stand.earth曾發布「國際供應鏈脫碳報告：消費性電子品牌與供應商氣候表現評比」指出2021年台積電的再生能源佔比(9.2％)大幅落後競爭對手Intel(82％)與Samsung Eletronics(20.5％)的事實。今年綠色和平也陸續公布「台灣4大半導體與電子業屋頂光電調查」、「隱形的碳排放：電子供應鏈碳排放與電力消耗預測」報告，揭露台積電碳排與用電量暴漲的隱憂以及RE100綠電路徑不明確等問題，這些問題都將衝擊台積電的ESG評比，進而影響企業競爭力。

綠色和平氣候與能源專案經理陳詠仁表示，儘管台積電已經承諾加入RE100倡議和2050淨零排放目標，但目前再生能源佔比遠不如其他國際競爭對手此外，隨著未來產能的增加，台積電的用電需求和碳排放量將一路大幅成長到2030年，如何加快腳步提升再生能源占比將成為台積電最大的挑戰之一，也是現場股東們必須關注的重要問題。

陳詠仁以建議書內容補充表示，許多已經成功達成RE100目標的國際企業，在考量綠電使用準則及永續影響力評估兩大關鍵下，都已紛紛積極投入多元綠電案場的開發和屋頂太陽能自發自用，台積電應盤點自身廠區與建物，極大化現場綠電的潛力，並尋找場外直接投資機會，選擇最具永續影響力的綠電投資。

此外，台積電企業內部必須投入資源成立發電業務，主動參與和突破目前綠電市場限制，加速於2030年達成100％再生能源。