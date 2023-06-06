▲基隆市長謝國樑（中）與市議員何淑萍（左二）、綜發處長林麗蟬（右二）、民政處長張淵翔（右一）共同出席女童軍節表揚活動。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲基隆市政府綜發處長林麗蟬（右三）、民政處長張淵翔（左二）共同表揚女童軍們。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲基隆市政府綜發處長林麗蟬（中）體驗跆拳道的趣味闖關，相當有趣。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲現場也有國中童軍攀樹技能體驗活動。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

6月1日為女童軍節，為此基隆市教育處6日上午於基隆八斗高中舉行「基隆市112年度六一女童軍節慶祝大會」，並由基隆市綜發處長，同時也身兼女童軍會理事長的林麗蟬帶領各校女童軍團隊，與市長謝國樑共同表揚女童軍服務與榮譽精神。市長謝國樑表示，未來將與女童軍會持續合作，培養良好品德，發揮友善共好的合作精神。

女童軍節的由來，乃是「中華民國女童軍總會」於1958年6月1日正式成立，為紀念該日而訂定。而本次大會針對績優女童軍團、績優服務員加以表揚。

教育處表示，本次榮獲2023年優秀女童軍獎章的學校有暖江國小、八斗高中國中部、隆聖國小、武崙國中，四所學校長期推動女童軍活動，成效卓著。本次亦由國中小女童軍團、社區女童軍團共襄盛舉，以符合108課程綱要特色課程為主體，透過團體參與，展現智慧女力，發揮女童軍的合作精神。

於慶祝大會後，緊接安排八斗高中的特色闖關活動，林麗蟬親自也和女童軍們一同體驗，內容相當有趣。國中部分包含了桌遊體驗、跆拳道體驗、廚房的科學探索、童軍活動等四項活動。國小則有排球、橄欖球、管樂體驗等活動。

市長謝國樑於現場致詞表示，他很感謝所有參與女童軍節表揚大會的人員，特別是各童軍團的服務員和家長的支持，這是童軍運動推廣成功的關鍵。

謝國樑強調，基市府未來將繼續與基隆市女童軍會合作，讓年輕人經由童軍活動培養良好的品德，發揮合作友善的童軍精神，並讓青少年體驗靠團體協力成功的機會，讓未來能夠面對更多挑戰。