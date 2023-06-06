「EVRun士林電動車超級充電站」的建成，從上游的充電設備供應商(EVES)士林電機、起而行綠能，中游的充電站營運商(CPO)充壩技術服務公司，結合下游的充電服務供應商(MSP)和潤電能EVRun，完整串聯了產業上中下游共同建置而成。董事長劉源森表示，隨著電動車市場的迅速成長，充電基礎設施的建設將成為推動電動車普及的關鍵所在，而EVRun品牌的誕生正是為了滿足電動車充電需求，並提供車主方便快捷的充電服務。未來和潤電能將繼續與產業夥伴們合作，持續推動充電站點布建，目標年底前於全台完成建置150支充電樁，以各不同類型產品分散布局，滿足各種不同充電場域。

「EVRun士林電動車超級充電站」位處台北市士林區車流最為密集的中正路與文昌路口-國都Lexus士林營業所門口，EVRun更祭出國內超充最低價每度6元。和潤電能(EVRun)此次打造3A級超充站，讓所有品牌、所有車款都能隨時充電，解決電動車車主里程焦慮。本站共提供5格充電車位，開發給所有品牌車主使用(All Brand)，現場備有CCS1、CCS2及CHAdeMO快充充電規格(All Type)，且採用最高達180kW的充電速率，讓車主20分鐘內，即可補滿80%電力。為了滿足車主的需求，「EVRun士林電動車超級充電站」採取全年無休(All Time)的營運模式。

和潤電能成立剛屆滿一年，目前已於全台建置13站74支充電樁，其中，於今年4月已在新光三越全台11個據點停車場建置61支EVRun充電樁，提供電動車主在購物的同時，亦能同步為愛車補電。董事長劉源森表示，和潤電能以滿足電動車主需求的角度出發，將持續開發多元場域，跨界與不同產業結合，未來不僅於百貨賣場、商辦大樓、公共停車場、Toyota/Lexus經銷商據點、iRent短租站點，甚至飯店、觀光景點等各種活動場域，都是未來布局的重點。