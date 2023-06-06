高齡化社會來臨，老年人越來越多，根據統計，高齡獨居住宅數有57萬多戶，跟10年前相比，增加的幅度有將近100%。就算不是獨居，子女們都要上班，長輩沒人照顧，如何讓他們也能過著安全舒適的生活？今天《長照路遙誰給力》就要來幫各位高年級生開箱養生村，這裡1房1廳的價格不僅比想像中親民，還能打撞球、種菜交友、學習各類課程，享受快樂退休人生。

長照路遙 誰給力》養老還是度假？ 打撞球、種菜好開心 開箱養生村22坪價格竟比想像親民

一走進養生村，豐富的自然景色讓人以為來到了渡假村，養生村主任戴興業說：「這邊已經經營了18年，跟一般療養院不同的是，這邊的住民都是健康的老年人。首要的入住條件必須年齡60歲以上，再來則是ADL(生活機能)、IADL(工具型生活照顧)都必須通過以及沒有失智就可申請入住。

養生村豐富的自然景色讓人以為來到了渡假村。（圖／何祥瑀）

養生村的房型分為22坪和14坪兩種，裡面雖然裝潢精緻又溫馨，但從門口進去到房間甚至是廚房地板都使用防滑材質，沒有門檻的設計讓輪椅也能方便移動，容易發生危險的浴室則是加裝了緊急求救鈴，更設置了空調，冬天洗澡前可先預熱避免意外發生，而洗手台則是超薄型設計，坐輪椅也能活動自如。另外，考慮到安全性，廚房不使用瓦斯，長輩可使用電磁爐或烤箱…等設備來做烹飪。

浴室則是加裝了緊急求救鈴，更設置了空調，冬天洗澡前可先預熱避免意外發生 （圖／何祥瑀）

養生村內也提供了許多不同類型的課程，如3C使用教學、電子琴、古箏等，還有桌球等室內運動。當我們走進撞球間，阿姨還熱情的向我們打招呼並獻唱一首自己的創作，室外活動則是有各類步道以及開心農場可以種菜、種水果，更貼心的設置了高台讓不能彎腰及蹲下的長輩也能享受種植的樂趣。

走進撞球間，阿姨熱情的向我們打招呼並獻唱一首自己的創作。（圖／何祥瑀）

室外活動有開心農場可以種菜、種水果。（圖／何祥瑀）

除了各類的活動及課程，養生村的生活機能設備都相當完善，有基本的烘（洗）衣機和便利商店，還有在宅服務中心，可幫長輩代領藥品、協助清潔等生活大小事，走進理髮廳，一位阿姨剛整理完頭髮，已經102歲的她在這邊住了18年，身體仍相當硬朗，在談話的過程中也能感受到她的心情相當愉悅且幸福。

在宅服務中心，可幫長輩代領藥品、協助清潔等生活大小事。（圖／何祥瑀）

另外還有一對夫妻從60歲時就入住，至今已經11年，兩人當時剛從國外回來，因為沒生小孩，他們認為這個年紀已不適合再買房和租房，因此選擇了養生村。為何選擇那麼年輕就住進來？他們說，如果年紀大才住進來，就必須要拄著拐杖，到時想做什麼都做不了了，現在的他們雖然住在養生村，但卻時常坐著接駁著到處跑，相當享受退休生活。

一對夫妻從60歲時就入住，至今已11年，因為沒生小孩，年紀已不適合再買房，因此選擇養生村。（圖／何祥瑀）

許多人好奇價格會不會很貴？養生村專員楊宗憲說，一房一廳14坪的房型大約是2萬2起跳，一房兩廳22坪的房型則是3萬元起跳，雙人住宿再加收5000元，入住保證金25萬到40萬。交通的部分則是有提供對外的免費交通車相當方便。若長輩生病需要看醫生，則可以選擇養生村對面的護理之家或是附近的醫院，就近照顧。