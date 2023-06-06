外交部今示警，南非治安持續惡化，根據統計，平均每小時有3人遭謀殺，近日許多僑胞接到冒充中國駐南非使館人員或南非檢警機關的來電，意圖騙取個資與財物，提醒僑胞與旅客注意安全，外交部目前針對南非發布「橙色警示」，籲請國人避免非必要旅行。

外交部亞非司副司長吳正偉今天在例會報告指出，根據南非警方最新的統計數據，南非治安持續惡化，今年第一季共有6289人遭謀殺，與去年同期相比增加3.4％，平均每小時有3人遭到謀殺。另外依據統計，南非每小時發生13起劫車搶劫或竊盜案，也顯示南非治安有持續惡化跡象。

吳正偉指出，我駐南非代表處近期接獲多名僑胞反應，接到冒充中國駐南非大使館人員或南非政府檢警機關的來電，聲稱民眾有文件或包裹待領取、或在中國境內有欠稅或涉案情形等，要求民眾提供個人帳戶資訊或轉帳特定帳戶情形，這都是典型的詐騙手法，請國人特別注意。

吳正偉強調，外交部也提醒前往南非經商旅遊或旅居南非的僑胞，對治安狀況應該提高警覺，與警方保持密切聯繫，另接獲類似詐騙電話請先向家人或相關機關查證，切勿輕易轉帳或回報特定帳戶，國人在南非遇到急難需要協助時，請撥打駐南非代表處電話或請與外交部緊急聯絡中心聯繫，獲得及時協助。

另外，吳正偉提到，高加索地區求職詐騙漸增，近來有許多國人接受集團招募，組團赴高加索地區國家從事電信詐騙等不法工作。此類集團也一樣以高薪、免經驗等話術作為誘餌，並以遊走法規灰色地帶的方式，將受雇人誘騙到海外，之後限制行動和通訊自由。

外交部呼籲，國人留意海外求職詐騙陷阱，有意前往海外工作的國人，務請事先查明公司背景、是否在當地有合法登記、是否以正常管道協助申請入境等，以免觸法。國人在未設有外館的國家遭遇急難事宜的時候，也請先撥打外交部緊急聯絡中心電話，獲得必要的協助。