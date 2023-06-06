蘋果全球開發者大會（WWDC）落幕，推出多項新軟硬體產品，其中iOS 17主要針對通話、訊息、來電介面及FaceTime等功能進行更新，此事引起網友們熱烈討論，有網友直言，「蘋果這次就是想辦法把人從安卓撈過來。」

iOS 17主要的更新包括，重新設計來電介面，新增NameDrop功能與他人快速交換聯絡方式，語音留言也能自動轉為文字呈現；iMessage簡訊功能將表情符號製作成貼圖，新增「平安確認」（Check In）功能，用戶回到家中會自動分享當前位置、手機與電量給指定親友。

另外，全新「手記」App可以紀錄用戶的照片、影片、位置和健康等狀況，並透過手記方式呈現生活點滴；FaceTime功能可以自動將語音留言轉為文字顯示，喚醒Siri數位助理方式簡化成以「Siri」即可喚醒，自動記憶前後提問的內容。

蘋果也在iOS 17上提高鍵盤輸入糾錯效率、加入蘋果地圖離線下在功能，並針對iPhone 14 Pro以上機種增加「待機模式」讓螢幕在充電時有更多應用。

有網友在PTT上分享對iOS 17的心得，直言，「其實這個版本的排他性還是很重，不過也不是壞事，蘋果要做的還是如何把人從安卓撈過來，游過去的還是會游回來。」

而蘋果iOS 17的更新上，目前已經確定iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X系列無法升級，但可以使用iOS 16版本，從iPhone SE第二代及後續機型、iPhone XR、iPhone XS系列、iPhone 11至14系列都可以更新。