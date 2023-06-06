彰化縣芳苑鄉沿海蚵田近一個月遭大量海藻覆蓋，導致大量蚵仔死亡，蚵農損失慘重。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

現場發現絲藻大量繁生，覆蓋蚵架、蚵索造成牡蠣開口死亡，經水產試驗所與漁會人員估算死亡率至少達5成。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

林保玲指出，日前她到蚵田巡查，從海岸往外搭蚵車至少約 6公里外海，都還是被海藻覆蓋，顯見覆蓋問題有多嚴重。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣芳苑鄉沿海蚵田近一個月遭大量海藻覆蓋，導致大量蚵仔死亡，蚵農損失慘重，鄉長林保玲表示，這種景象真的是百年一見，從未有過，海藻攀附蚵架漲退潮都包覆，不僅僅是蚵仔受影響，在附近生活的魚蝦類也是，直言這是一場生態浩劫，盼相關單位能重視。

芳苑鄉沿海地區近日藻類大量產生，蚵田直接被覆蓋，當地蚵農向民代反映後，鄉公所立即通報縣府，第一時間，長期關心蚵農生計的縣長王惠美，責成縣府農業處，邀集農委會水產試驗所、公所、彰化區漁會等相關單位前往會勘。

現場發現絲藻大量繁生，覆蓋蚵架、蚵索造成牡蠣開口死亡，經水產試驗所與漁會人員估算死亡率至少達5成，縣府也呼籲蚵農儘速到所轄鄉鎮市公所通報，以利縣府掌握最新的損害情形，並回報中央爭取啟動救助作業，以減輕蚵農損失。

林保玲指出，日前她到蚵田巡查，從海岸往外搭蚵車至少約 6公里外海，都還是被海藻覆蓋，顯見覆蓋問題有多嚴重，從芳苑一路到漢寶、王功沿海都淪陷，退潮後海藻覆蓋在蚵架上，厚厚超過20公分，漲潮海藻隨著海水飄起與海平面同高，滿滿海藻覆蓋幾乎沒有魚蝦生存空間。

林保玲認為，這不單單是天然災害、影響蚵農生計這麼簡單，她認為這是一場生態浩劫，她就看到很多螃蟹被卡在海藻上，包含文蛤、許多魚類等等，被卡在海藻上動彈不得，呼籲政府應該要積極一點，更加重視，才能避免更大的浩劫產生。

縣府農業處指出，蚵田災情顯現，為利加速救助，呼籲漁民將損害情形及蚵田位置進行拍照，並標註拍攝日期、衛星定位等資訊，提早將相關文件備妥，以利後續辦理公告現金救助，目前造成絲藻大量產生原因仍在查，建請中央重視這波氣候變遷所造災情，立即啟動災損補助，幫助漁民度過難關。