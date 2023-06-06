蔡英文總統今出席「文化部成年禮金啟動記者會」，總統致詞時表示，同學們的演出，在她學生時期是很難想像的，當時最大的表演就是樂隊和儀隊。

總統說，稍早走進會場時經過行政辦公大樓，與總統府感覺差不多，都是百年建築。不知道同學們在百年建築裡上學的心情如何，不過，她認為身為總統，在百年建築裡上班，有一種歷史感和代代相傳的責任感。

總統提到，大家都看到稍早播放的「文化幣」介紹影片，就在今天上午8點，「1200點文化成年禮金」已經開放領取使用。這份成年禮金是提供給18到21歲符合資格的青年。大家經過3年多的疫情，國中時少了實體的畢業典禮、畢業旅行，以及高中時，也少了很多參與實體活動的機會，多少會感到遺憾。

總統說，從上個月開始，臺灣疫情等級已經降階，我們希望鼓勵大家參與藝文活動，也幫助藝文產業可以加快復甦。今年，有將近100萬的年輕朋友可以獲得成年禮金。當這麼多的年輕人都去接觸藝文活動，進而找到自己喜歡的藝文活動，臺灣的藝文產業也會獲得更多支持的力量。

總統指出，現在文化部和許多獨立書店、劇場以及國片合作，有不少讓「點數放大」的專屬優惠。她也要鼓勵同學們，拿到成年禮金後，可以走進書店、博物館、電影院或是藝術場館，透過文化體驗來成年，成為「正港的臺灣囡仔」。

總統表示，勇敢嘗試，找到自己的熱情所在，這也是她對大家的期許。各位同學就要踏上人生下一段旅程，每個人的心情可能都不一樣。

總統舉例，有的人或許跟饒舌歌手阿跨面（Aquaman）唱的《風光少年兄》一樣，不論在什麼領域都用盡全力，希望讓別人記住他的名字。也有人像樂團芒果醬的曲風一樣，充滿熱血，期待自己能闖蕩出一片天。不論大家的心情是什麼，她想要鼓勵各位同學，將這些心情轉換成動力，為自己的夢想衝一波。

總統提到，除了文化部發放的成年禮金，教育部也提供了「疫後就學貸款方案」，減輕就學貸款的壓力。另外，政府也發放「青春動滋券」，大家可以用來參與體育活動，並且培養臺灣參與現場賽事的文化。

最後，總統表示，政府會陪伴大家勇敢追夢，並且減輕各項負擔。她也藉這個機會，祝福各位同學畢業快樂，鵬程萬里。