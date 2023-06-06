縣議員翁聰賢也怒轟何子凡不該批評其他議員。（截取自議會直播影像∕呂妍庭嘉義傳真）

何子凡現場將貼文念了一遍後，表示他貼文只是讓社會公評。（截取自議會直播影像∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣議員何子凡日前一篇臉書貼文，指有議員質詢不到幾分鐘草草結束，大半時間都在捧縣長LP，雖未指名道姓，卻引發部分議員不滿，今議員姜梅紅率先在議事廳上發難，翁聰賢也怒轟何子凡不該批評其他議員，唇槍舌戰場面全透過直播大放送。

嘉義縣議員何子凡這則貼文在議會間引發喧然大波，今議事廳上一度因此起口角。（取自何子凡臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

何子凡日前在個人臉書貼文「好不容易花了上千萬元選上縣議員，說要當人民代議士，為民喉舌，結果一年僅有兩次的定期會總質詢（一人專屬50分鐘），問不到幾分鐘就草草結束，大半時間都在捧縣長LP講一堆噁心巴拉的話！愧不愧對縣民啊？缺乏監督的政府，真是嘉義不幸！」，此篇貼文在議員間發酵，傳許多人對何子凡的言論相當不滿。

今姜梅紅特別向其他議員借時間，表示要針對這篇貼文質問何子凡，認為都是議會同仁，每個人有自己權利和方式為百姓爭取權利，批何是依什麼權利和角度對議員語言霸凌？是欺負同仁嗎？議長張明達表示認同姜的說法，說每個人質詢方式不同，雖然不在檯面上質詢，但私下關心、了解，仍可以達到相關效果，會再跟何子凡溝通。

等到何子凡開始總質詢，姜梅紅拿著手機在旁邊等待，何子凡現場將貼文念了一遍後，表示他貼文只是讓社會公評，質詢是議員的天職，不覺得哪裡有問題，姜梅紅反問是誰花了上千萬？看到誰捧縣長？兩人當場抬槓起來。

此時，有其他議員也加入戰局，有人提醒現在是質詢時間，吵這個難看，有人出言說「要不議員監督得好，嘉義縣長翁章梁不會是五星縣長」，翁聰賢也站起來，強調37位議員都是平等的，50分鐘要怎麼監督是個人權利，怒批何子凡不該批評其他議員，林秀琴隨即發言聲援，眼看雙方吵得不可開交，張明達只好關閉議員麥克風，讓議員「自行溝通」。

眾人吵了幾分鐘後，一臉無奈的張明達居中緩頰、喊卡，加上議員江志明以借時間質詢為由開始發言，才結束這場議員間的紛爭。