權值股當中，因旗下Uniqlo服飾在5月銷售額成長，且連續第6個月走揚，業績大好的題材續燒，母公司迅銷的股價也一度上漲1%左右。同時，積極準備旗下矽智財大廠Arm在美國上市的軟銀，因市場看好人工智慧AI後市發展，故母以子貴股價也漲約0.7%。

日媒日經亞洲（Nikkei Asia）接獲爆料，日本Panasonic計畫在美國內華達州，與自己客戶特斯拉合作設廠，以擴充電動車電池產能為主。同時，Panasonic旗下專事新能源項目的子公司Panasonic Energy，也傳出將在特斯拉內華達超級工廠內，設置第15條產線，Panasonic股價一度上揚1.3%左右。

由於日圓兌換美元尚在弱勢價位，約140左右，故汽車類股大部分上揚，像是豐田漲0.47%，本田漲0.91%，日產也漲0.11%。旅遊運輸概念股也上漲，全日空漲0.13%，JR東日本也漲0.7%。

經濟數據方面，根據日本官方6日數據，日本上班族4月實際薪水已經連續13個月走低，這表示CPI（消費者物價指數）還是居高不下，勞工的薪資不容易見到全面反彈。