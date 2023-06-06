民進黨近期性騷擾事件連環爆，前台北市副市長李永萍喊話民進黨籍前彰化縣長周清玉，希望當年擔任立委時，主導推動《性騷擾防治法》立法的周，能出面對現在民進黨的性騷擾事件說句話。

民進黨前立委周清玉。（中時資料照，韓同慶攝）

李永萍昨（5）日在政論節目《少康戰情室》表示，自己2005年擔任立委時，曾參與《性騷擾防治法》立法，該法能通過是靠多名跨黨派女立委經過密集開會討論、花了半年以上才達成。

李永萍接著說明當年《性騷擾防治法》立法的基本概念與架構，她指出，由於性騷擾不是性侵害，當時很多相關案件的加害人都獲得輕判，且案件審理時間也拖得很長，因此該法最主要的目的，是課予各機構積極處裡性騷擾案件的責任，若沒有好好處理，上級機關就要予以懲戒。

李永萍坦言，很希望當年主導立法的周清玉出面說句話，不知道周看到民進黨現在的表現，會作何感想。另外，李永萍也怒嗆總統蔡英文，指她作為一位備受女性期待的總統，在擔任黨主席時，民進黨爆出多起性騷擾事件，她第一時間不僅沒有出面替受害人說話，反而包庇加害人，讓被欺負的黨工感到委屈無助。

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