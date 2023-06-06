洪暐哲代言北港媽祖短片大賽。（北港朝天宮提供）

洪暐哲代言北港媽祖短片大賽，開心與電音三太子互動。（北港朝天宮提供）

藝人洪暐哲從小與宮廟文化結緣很深，根本「宮廟之子」，最近更受邀代言北港媽姐短片大賽，成為宣傳大使，被戲稱是「天選之人」！

說洪暐哲是宮廟長大的小孩一點也不為過。他小學三年級的時候，就因為優異條件，被選為大龍峒保安宮八佾舞的領舞，而且連續3年都由他帶領。小小年紀的他亮眼的表現還讓Discovery頻道特別出機拍攝介紹。洪暐哲說：「從小我的夢想就是做一個舞蹈家，當初在跳佾舞的時候雖然外人看來是很無趣的，但它卻是奠定我未來夢想的一個里程。」

洪暐哲後來考上北藝大舞蹈系，剛好學校就在關渡宮媽祖廟旁，連他去海外發展回台灣接演的第一部劇Vidol的《免疫屏蔽》，飾演的也正是繼承宮廟的宮廟之子顧步夏。更機緣巧妙的是 這次應邀成為「北港媽祖66小時短片大賽」的宣傳大使，一連串的巧合被戲稱是天選之人！他也開心地說：「我愛媽祖，感覺祂一直在默默保佑我。」

為了拍攝短片大賽的形象影片，洪暐哲在主辦單位的安排下，徹底體驗了台灣宮廟文化之美，因拍攝期間適逢北港媽祖遶境活動，不僅體驗炸炮及藝閣遊行領平安糖外， 對他而言最特別的還是「電音三太子」。洪暐哲驚訝地說：「我真的沒想到電音三太子這麼厲害哎！不僅可以跳舞，印象最深刻的還是他們騎著風火輪跑過來跟我擊掌，這也太酷了！而且北港好吃又好玩，美食又便宜，我一早起床就點了在地人說必吃的麵線糊跟油飯，對了麵線糊一定要加蛋真的太好吃了！」

提及宣傳影片的拍攝，洪暐哲興奮地說：「我最後有在文化大樓頂樓跳了一段自己編的現代舞，不知道導演最後有沒有剪進去，那真的是我當下感受媽祖娘娘神聖而柔軟的慈悲心跳出來的作品。」接著他又很「中二」地說：「不過也沒關係啦！最主要是希望大家多多來參與短片競賽，北港真的很美！但最美的還是媽祖娘娘啦！」