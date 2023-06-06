今年大學繁星入學醫科放榜，全國學測90滿級分有6位，其中1位是新竹縣私立義民高中普通科學生劉柏雍，錄取國立台灣大學醫學系，是義民高中創校78年來第1人，同時也是新竹縣私立高中第1位錄取台大醫學系的學生，讓全校師生與有榮焉。

就讀義民高中普通科菁英班的劉柏雍表示，父母從小就告訴他要成為一個「有溫度的人」，能力愈強，責任愈重，因此他從小便立志要從醫穿白袍服務他人，尤其親身經歷過祖父罹患阿茲海默症的辛苦過程，更讓他堅定從醫志向。

錄取台大醫學系後，劉柏雍期許自己未來更主動的了解醫學新知和新研究，甚至是智慧醫療的新突破等，成為一位跟得上產業趨勢的醫生。

義民高中校長陳衍財表示，劉柏雍數理能力強，高二參加AIME美國國際數學邀請賽，榮獲奧林匹克數理競賽銀牌獎，在普通科菁英班配合紮實的課程規畫，如願拿下學測六科滿級分佳績，並錄取台大醫學系，同時錄取陽明醫學系和中國醫學系。

教務主任胡修瑀表示，劉柏雍是從學校國中部直升高中部學生，體現義民中學六年一貫教育優良成效。導師林旂萍表示，這一屆高中學生學習期間受到疫情干擾，但並未打亂學習節奏，都打下扎實的學力基礎，培養跨界學習力，多獲得相當好的成績。