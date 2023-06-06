韋禮安宣布舉辦「如果可以，我想和你明天再見 again」演唱會。（IMC提供）

韋禮安宣布舉辦「如果可以，我想和你明天再見 again」演唱會。（攝影：廖文瑄Sha）

韋禮安去年9月舉辦小巨蛋演唱會，票房開賣即秒殺，讓許多歌迷不斷敲碗加場，而韋禮安也始終不忘歌迷，在努力申請場地以及與主辦製作單位的協調下，終於在今天迎來好消息：今年11月11日將重返台北小巨蛋，並以「如果可以，我想和你明天再見 again」之名，安可加開場次。

去年宣布小巨蛋演唱會時，韋禮安響應迷因熱潮，推出KUSO模仿的《校園瘋神榜》未成年主張單元，以及無厘頭問答的「韋式迷因」影片，這一次為了安可加場，韋禮安也絞盡腦汁，以時下流行的交友軟體梗，以及所有粉絲都知道的「海獅會」梗，拍攝全新迷因影片，再度讓大家看到他的無限創意。

韋禮安行程馬不停蹄，中間除世界巡迴各地之場次之外，也即將首次擔任金曲獎的主持人。擔任典禮主持人也同步準備演唱會的他被問及準備狀態時，韋禮安也表示：「一切都在進度上，期待大家讓這次的演唱會再次秒殺！」

繼2022年帶著新專輯攻蛋開唱後，這一年來韋禮安交出〈大海〉、〈芭樂歌〉、以及跟八三夭劉逼合作的迷因歌曲〈初四阿北〉，這次返場攻蛋的內容更是令人期待，韋禮安表示：「這次返場演出，將會加入許多新的元素，讓海獅會們有新的感受，尤其返場的舞台特別升級，請大家多多期待！」演唱會門票6月18日星期日11：00於KKTIX及全家FamiPort啟售。