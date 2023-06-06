台股6日上下震盪，最高來到16,793.81點，最低16,699點，上下震幅約94點；內需題材爆發，資金進駐觀光類股以及航空股。

夏季來臨，市場迎接疫後第一個暑假，7月亦可望迎來兩岸開放觀光等利多助攻下，觀光類股整理後再度翻揚，航空雙雄華航、長榮航盤中也漲約1％。

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