中小型類股輪動上陣、內需題材發燙，6日早盤多檔觀光類股表現強勢。其中，易飛網（2734）、亞都（5703）、鳳凰（5706）亮燈漲停；燦星旅（2719）、五福（2745）、寶德利（5301）等也漲逾半根漲停板。觀光類股成交值截至11點半，已達85億元以上，超過前一天的54億元，量能可望翻倍跳。