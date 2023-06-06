台股6日上下震盪，最高來到16,793.81點，最低16,699點，上下震幅約94點；內需題材爆發，資金進駐觀光類股以及航空股。
夏季來臨，市場迎接疫後第一個暑假，7月亦可望迎來兩岸開放觀光等利多助攻下，觀光類股整理後再度翻揚，航空雙雄華航、長榮航盤中也漲約1％。
中小型類股輪動上陣、內需題材發燙，6日早盤多檔觀光類股表現強勢。其中，易飛網（2734）、亞都（5703）、鳳凰（5706）亮燈漲停；燦星旅（2719）、五福（2745）、寶德利（5301）等也漲逾半根漲停板。觀光類股成交值截至11點半，已達85億元以上，超過前一天的54億元，量能可望翻倍跳。
台股6日上下震盪，最高來到16,793.81點，最低16,699點，上下震幅約94點；內需題材爆發，資金進駐觀光類股以及航空股。
夏季來臨，市場迎接疫後第一個暑假，7月亦可望迎來兩岸開放觀光等利多助攻下，觀光類股整理後再度翻揚，航空雙雄華航、長榮航盤中也漲約1％。
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