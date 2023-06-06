國軍1名李姓現役少校竟成詐騙共犯，擔任假買賣人頭，與主嫌李姓婦人等多名嫌犯合謀詐騙新北市1名82歲王姓老翁的房產，取得產權後再將房屋拿去作二胎貸款，待款項核撥後隨即遭領取一空，老翁家屬發現後，李婦竟還遭恐嚇不得聲張，否則將讓李男把房屋賣掉，王翁女兒見對方態度囂張，搜集相關證據後已向警方報案提告。

王女表示，其胞兄多為身心障礙者，多年前接觸某宗教團體「生長之家」，結識在該團體擔任講師的主嫌李姓婦人，因李婦平日時常對哥哥表達關心而獲得信任，時常聽其講述生活情況，得知父親擁有新北市土城一處價值約1200萬的房產，所以開始策劃一連串的詐騙行動。

李婦以介紹工作為由，安排自已兒子林男與王男認識，期間再由林男告知王男，家中的房產若等老人家身故後再繼承，需繳很重的遺產稅，建議先將房產以假買賣的方式過戶給其他人，之後再過戶回來，如此就可以免除無力繳交遺產稅的問題，並引薦自己的友人李姓少校擔任假買賣的人頭，最後經多次誘騙後，終於成功將王翁的房屋過戶到李男名下。過程當中，林男更誘騙王男帶父親去銀行開戶作為假金流進出款項之用。

直到今年5月，王翁女兒發現房屋稅繳款人非父親本人，才驚覺事態不對，經過詢問後才得知父親房產遭到詐騙，更查出李男等人騙得房屋產權後，將房子拿去作二胎貸款，金額約500多萬，而款項也都在核撥後不久就立即遭提領一空。

王女事後向林男對質，對方卻工作忙碌無法回應與不必急在一時等為由，不斷躱避拖延，後來李婦見事跡敗露，竟主動致電王翁，並恐嚇不得聲張或追問，否則將讓擔任人頭取得產權的李男將房屋賣掉。王翁女兒知情後，不甘對方從事不法還態度囂張，因此搜集相關證據後向警方報案提告。

除了李婦等人的犯行外，王女更痛批國軍軍紀敗壞，現役少校竟然成為詐騙共犯，合謀騙取弱勢家庭唯一的棲身之所，王女強調，家中5口不僅雙親皆已80多歲高齡，連同哥哥在內共有3人領有身心障礙證明，平日生計已有困難，現在還要擔心無家可歸，惡劣犯行簡直泯滅人性。