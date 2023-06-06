陸媒日前披露，山東號航空母艦打擊群於5月中旬時，前往西太平洋海域進行遠海戰備訓練，同時與其他兵種一同聯合演練。中國大陸官媒《央視》近期還指出，當前僅靠著遼寧號、山東號、以及尚未投入實際戰備的福建號航母，不足以維護中方海權，陸媒紛紛猜測預計會增產到8艘以上。對此，前立委郭正亮指出，解放軍若未來邁向遠洋，繼續擴充航母是必然的規劃。

5月中旬時，山東號航空母艦編隊前往台灣以東的西太平洋海域進行遠海戰備訓練，同時在島鏈外與火箭軍、陸基航空兵，以及其他水面作戰編組一同聯合演練，外界猜測，北京政府此舉有威懾關島的之意。

對於陸媒紛紛認為，未來大陸海軍將要把航空母艦生產到8艘以上一事，郭正亮5日在中天節目《全球大視野》揭露，其實從其他國家航母的運作方式來看，基本上有1/3會處於維修狀態，美國具備11艘航母，但平時在值勤的僅僅只有7到8艘。郭進一步指出，大陸未來的航母配置還要思考到遠洋，現在不講其他地方，光是第一島鏈、第二島鏈、印度洋就至少需要3艘，尤其印度洋實在太遠了，大陸需要盡快讓核動力航母下水，畢竟在遠洋使用補給船實在太累了。

郭正亮還提到，大陸生產這麼多作戰艦不可能都擺在家哩，一定要出去，從美國跟英國的歷史都可以看到，戰艦是跟著貿易走的，商船經過某些重要的港口、島嶼、半島會擔心發生狀況，一定要有軍艦護衛，「只要中國走向貿易國家、海權國家，持續製造航母就是必然的」。