台北市市民高架道路6日上午9時20分許發生連環車禍，東往西方向下建國匝道的下坡道，有計程車駕駛變換車道擦撞其他車輛後，與對向車輛連環撞，共5車受損，3人受傷，所幸均無大礙。
警方調查，66歲李姓運將駕駛小黃，今天一早沿市民高架東往西下匝道行駛第二車道，疑因不耐久候，向左變換車道時，與同向第一車道、彭姓男子駕駛的自小客車擦撞，小黃因此衝向波及對向往東的3輛車肇事。
李姓計程車司機酒測值為0，其餘被波及的駕駛，除1名送醫尚未酒測外，均無酒駕。詳細肇事原因還有待調查釐清。
台北市市民高架道路6日上午9時20分許發生連環車禍，東往西方向下建國匝道的下坡道，有計程車駕駛變換車道擦撞其他車輛後，與對向車輛連環撞，共5車受損，3人受傷，所幸均無大礙。
警方調查，66歲李姓運將駕駛小黃，今天一早沿市民高架東往西下匝道行駛第二車道，疑因不耐久候，向左變換車道時，與同向第一車道、彭姓男子駕駛的自小客車擦撞，小黃因此衝向波及對向往東的3輛車肇事。
李姓計程車司機酒測值為0，其餘被波及的駕駛，除1名送醫尚未酒測外，均無酒駕。詳細肇事原因還有待調查釐清。
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