楊繡惠近日在衛視中文台《一袋女王》分享「別人好心幫忙卻越幫越忙的慘痛經歷」。她說，有次從南部作秀回來，尿急又遇上塞車，讓她逼不得已在車上用塑膠袋解決，沒想到尿到一半，塑膠袋直接破掉，導致尿液流滿整車，一整個月都聞到尿騷味。

當天表演結束後，楊繡惠想說開車回台北還有很長一段路，決定在作秀的餐廳上個廁所再走，沒想到廁所大排長龍，她一排隊就一堆人搶著在廁所前面跟她合照，楊繡惠直接放棄忍著尿意上路。沒想到上路沒多久就遇到塞車，開開停停讓楊繡惠尿意頓時湧現，到了非尿不可的境界，但要到下一個休息站至少還要40分鐘以上，楊繡惠實在無法再忍。閨密提議要楊繡惠車停路肩，把車門打開，蹲在兩個車門中間尿尿，楊繡惠心想現在車速這麼慢，一蹲下去屁股不就被看光光，她以後還怎麼做人立刻拒絕。

但迫切的生理需求讓她實在無法繼續上路，閨密這時從包包中拿出一個塑膠袋，叫她去後座尿好了，楊繡惠心想這個提議不錯，趕緊停路肩，拿著塑膠袋到後座一陣解放，就在楊繡惠直呼暢快舒服的拿起滿是尿液的塑膠袋時，突然「啪」的一聲，塑膠袋竟然破了，楊繡惠這才發現塑膠袋底有個洞，一傾而下的尿液瞬間也被後座地板地毯吸好吸滿，還溢到前座，楊繡惠只能忍著滿車尿臭，一路塞車回台北。

由於回到台北已經夜深，她只能隔天再開去洗車，隔一夜加上又是夏天，打開車門讓她差點沒臭暈，去到洗車場後楊繡惠當然不敢說實話，只能謊稱是朋友的小孩在她車上尿尿，請洗車場幫她把車底清乾淨，不過再怎麼刷洗還是有味道，楊繡惠哀號的說：「我一個月都聞到我的尿騷味」讓現場所有人笑翻。本集將於6月7日(三)晚上11點衛視中文台播出。