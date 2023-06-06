受此打擊，亞洲的相關蘋概股慘跌一片。在香港股市，高偉電子暫跌逾14%，稍早前一度崩跌24.5%。舜宇、瑞聲、比亞迪電子、鴻騰精密等也全面走低。

台北股市亦出現上演類似行情，MR相關光學鏡頭廠玉晶光（3406）目前大跌近7%，將前一日Vision Pro發布前的漲勢全數回吐。大立光(3008)、揚明光(3504)、GIS-KY(6456)、亞光(3019)等同步下挫。

郭明錤在推特上提出3點看法，首先，蘋果雖展示空間運算的願景與AR/MR裝置的設計創新，但並未展現日常生活使用Vision Pro的必要性。在可預見的未來改變人類生活方面，目前ChatGPT/AIGC更具說服力。其次，Vision Pro超乎預期的售價，以及開賣日需要等待半年以上，這在短期內不利於投資情緒。最後，郭明錤認為應該密切關注其預購需求以及在開賣之前，蘋果能否提供更具吸引力的應用程式、內容與生態。