志明牛肉麵店老闆提告網友妨害名譽。（翻攝畫面）

北投石牌志明牛肉麵，4日遭外送員拍攝店員將抹布水擰進鍋內，現已停業，但網路臉書出現「北投志明牛肉麵石牌分店」粉專，疑幫店家說話，並稱「加抹布水是錯，也是大家的錯」引發撻伐，店老闆許志銘否認與他有關，5日天晚上11點多，親赴轄區派出所報案，稱臉書粉絲專頁不是他成立的，上面的貼文也不是他寫的，控告撰文者妨害名譽。

北投區石牌志明牛肉麵，遭外送員踢爆，店員把抹布水擰進煮麵鍋裡，事發第一時間業者否認，後續外送員又上傳12分鐘完整影片打臉，引發輿論譁然，志明牛肉麵店隨即緊急停業，但隨著爭議愈滾愈大，老闆許志銘昨稍晚發聲明，坦承確實有外送員指稱的狀況，石牌店將暫時歇業。

許志銘發布聲明指出，抹布水擰進煮麵鍋事件，造成社會上紛擾，在此表達最深的歉意。經調查，該行為是員工個人疏失、本人督導不周，在第一時間未能釐清真相，深為負責人，會坦然面對、絕不推託，再次向社會大眾致歉。

許志銘說，石牌分店會暫時歇業，未來會加強內部員工教育訓練，待完成訓練後，石牌店再擇期重新營業，也會主動聯繫衛生局進行稽查。他強調，在北市經營逾30年，從未發生任何食安問題，盼加強內部控管和訓練後，能重拾大家的信心。