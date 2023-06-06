台積電6日舉辦股東會，股東關心台積電是否會有缺電缺水的風險？是否考慮直接投資綠電？董事長劉德音表示，不會直接做綠電，但一定會支持綠電的供應發展，他也提到烏俄戰爭後，全世界對於綠電發展速度突然變快，呼籲政府重新檢視，如何讓台灣綠電發展更快。

股東提問，台積電是否有足夠儲電能應付台灣電廠被破壞的狀況？劉德音表示，如果台灣電廠被破壞是指戰爭狀況，覆巢之下無完卵沒人能對付，只能應付電輸送有些狀況時，公司的發電機和UPS，可以應付停電狀態，台灣如果缺電，經濟部就會要求開動柴油發電機，暫時可以應付10-20％用電狀況，但只能短期因應。

也有股東問到台積電是否考慮直接投資綠電？劉德音則回答，台灣綠電發展不夠快，但台積電不會直接做綠電、做電廠，因考量專業力不足，會鼓勵業者參與綠電發展，在業者尚未投資時就買電，或結合很多家一起，協助買綠電分給小的供應商。

劉德音也指出，希望台灣在疫情之後，政府對於綠電發展的方法再作重盤檢視，怎麼讓台灣綠電發展更快，因為烏俄戰爭後，全世界對綠電發展速度突然變快，這是台灣在5年前沒看到的，因此如今要讓廠商在台灣繼續投資綠電工程，可能要有新的調整，才能和全球競爭。

至於是否會有缺電缺水的風險？劉德音也說，政府認為電是夠的，「我們只能相信」，但公司也會努力；總裁魏哲家也表示，台積電2025年用電還會增加，但大概不會缺電 ，也不會蓋發電廠，將持續買綠電。