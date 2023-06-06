專案小組以車追人，於晚間8點初在一家車行外發現謝姓犯嫌車輛。（水上分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

譚姓男子昨騎機車沿嘉義市台1線往水上方向行駛，因前方一輛自小客占用機慢車道，譚男按鳴喇叭，沒想到引發對方不悅，開始尾隨逼車，作勢要衝撞，雙方一度停在台1線劉厝路口對話，沒想到譚男離開後，對方仍持續逼車，還在北回國小前對潭男亮槍，因剛好是國小放學時間，譚男嚇到趕緊報警，警方接獲報案以車追人，3小時後在嘉義市一家車行逮捕命理師謝姓男子，依妨害自由罪移送嘉義地檢署偵辦。

台1線行車糾紛 命理師亮鎮暴槍作勢恐嚇

據指出，譚男昨下午騎車準備接孩子下課，行經台1線博愛路一家日本料理店前路段時，對前方占用機慢車道的小客車按喇叭，結果反遭謝男逼車，兩人一度展開追逐，後來雙方停在台1線劉厝路口進行對話，譚男以為單純行車糾紛會談了就此没事，離開後謝男仍持續逼車，並亮出槍械作勢恐嚇。

水上警分局表示，昨天下午近5點，接獲民眾報案有行車糾紛，對方持槍恐嚇，立即組成專案小組以車追人，於晚間8點初在一家車行外發現謝姓犯嫌車輛，並於車內起出一支鎮暴槍、數瓶二氧化碳氣瓶、滿彈彈夾及一包子彈，今依妨害自由罪嫌送地檢署。