東聯（1710）6日召開股東常會。董事長徐旭東表示，近年持續開發高值化及綠色環保產品，營運轉型策略漸收成效。去年台灣特化、氣體營收比重提升至65%，EG降至35%，方能在去年石化產業虧損低迷之際，營運力保損益兩平、小賺局面。

展望今年，徐旭東認為，目前產業景氣調整已達谷底，而旗下「半導體級二氧化碳」純度等級達9999999%，可供應5奈米、3 奈米等先進製程需求；另積極發展「聚碳酸酯二元醇（PCDL)」及環保型水泥減水劑等二氧化碳碳基產品，有助營運獲利大幅提振。

東聯總經理蔡錫津補充，今年因有特化三新廠、一氣體新廠完工加盟運作，預估今年台灣特化、氣體事業營收比可望進一步提高至70%，EG降至30%；明年特化、氣體事業營收比或有機會朝長期目標80%邁進。另，大陸揚州廠也將跟進跟台灣，展開利基轉型佈局，強化長期競爭力。

東聯去年EPS0.04元，股東會通過每股配發0.2元現金。

徐旭東指出，東聯近年整合技術與研發，改善產品品質，提高製程效率，降低產品單位成本。後續將持續提升環氧乙烷衍生物生產比重，降低EG波動對營運影響，往高值化產品方向邁進，並發展二氧化碳捕捉再利用相關產品。

此外，東聯「環氧烷行生物」用以製造特用化學品，提供配方與客製化產品，如「聚醚胺（PEA)」能強化塑化產品性，下游主要市場為風力發電之複合材料樹酯。「乙烯胺(EDA)」除運用在環氧樹脂的硬化劑外，陸續開發生產各類含「胺」基的化學品，以為良好之碳捕捉系統(CCU)之各類溶劑。伴隨以上產品已量產，有助加大挹注公司獲利能量。

徐旭東強調，東聯將持續以研發帶動轉型，持續展電池、綠色產品、特殊應用材料等高值化產品；同時在製程管理落實循環經濟、能源轉型及低碳生產，以達成2030年減碳35%、2050年碳中和永續目標。