彰化縣消防局花壇分隊隊員在救護車內使用骨針機，節省搶救時間。（彰化縣消防局提供／孫英哲傳真）

彰化縣花壇鄉1位民眾在看電視時突然大叫一聲後倒下，救護人員到場搶救要施打強心針時，發現其手腳有浮腫現象，不易打上點滴，當下選擇改打「骨針」來建立給藥途徑，並給予腎上腺素（俗稱強心針）藥物，及時將其從鬼門關前救回。

5月30日，花壇消防分隊獲報一起急救案件，一位民眾在看電視時突然大叫一聲後倒下，救護人員抵達時家屬正在119執勤員指導下實施CPR（DA-CPR），救護人員立即接手實施CPR及AED共電擊5次，並使用自動給氧機持續給氧、架上自動心肺復甦機實施高品質壓胸。

高級救護技術員陳品洋回憶現場狀況指出，當時評估後發現病患手腳都有浮腫現象，勢必不易打上點滴，因此當下選擇改打「骨針」來建立給藥途徑，給予腎上腺素藥物，該患者在到院前就恢復自主性呼吸與心跳。

陳品洋說，還好救護車有配置骨針機，10秒就可以完成注射以及給藥，也讓他在送醫途中有更多時間可以專注在觀察患者心率的變化，甚至做血糖檢測以尋找心跳停止的原因。

芬園分隊6月1日在執行防溺巡邏時，突然發現1位民眾倒在路邊，已呈現OHCA狀態，出勤的高級救護技術員陳冠儒表示，經使用電動骨針機，需10秒就能打上，可以立刻注射藥物，後續再用救護車配置自動給氧機、自動心肺復甦機與潮氣末二氧化碳監測儀等裝備完成急救。

消防局救護車於5月底開始配備電動骨針機，短短幾天已成功執行3件OHCA勤務，相較傳統的點滴注射，動輒要花上數分鐘，若患者血管較塌陷，甚至有可能無法在現場打上，而電動骨針機只需要10秒就可以完成注射，凸顯出電動骨針機的確是到院前救護工作的新利器。