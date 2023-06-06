高雄中正預校遭爆隱匿學生呼吸道感染，讓學生暴露在病毒環境，導致群聚感染。高雄市衛生局表示，2日接獲通報，經疫調發現個案發病日為上月11日，其後陸續多名學生確診，統計至昨日，累計61名學生疑似感染類流感，初步認定校方未依規定落實通報、且違反傳染病防治法，將依法開罰1萬2000元，並責令針對已群聚感染班級停課一周，目前疑似症狀的學生均已回家休養。記者致電詢問校方，均未得到回應。

中正預校遭到向網路媒體爆料，隱匿學生有呼吸道感染，但還是正常上下學，讓更多學生暴露在病毒環境下生活，導致不少學生群聚感染，出現身體不適的情形。

衛生局指出，2日接獲鳳山區第二衛生所通報中正預校第一大隊（八德樓）疑似呼吸道傳染病群聚事件，會同轄區衛生所前往現場查察，要求學校針對疫情發生班級、宿舍及公共空間進行環境消毒，並針對師生進行症狀監測，落實通報。另為釐清感染病原體，衛生局已針對4名發病個案採檢送驗檢體（含流感、腺病毒、RSV、腸病毒、COVID-19）。

經疫調指標個案發病日為5月11日，其後陸續多名學生確診，統計截至5日，該校累計61名疑似類流感個案，分布於高二（八德樓）15個班級，目前所有出現疑似症狀的學生均已回家休養。

衛生局指出，初步認定校方未依「高雄市學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」落實通報、且違反傳染病防治法第37條第1項第6款，依同法第70條處新台幣1萬2000元罰鍰，並已責令校方針對已群聚感染共12班停課一周。

而記者實際致電中正預校政戰主任上校許瑞顯，但卻轉入語音信箱，目前尚未接獲回應。