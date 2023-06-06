行政院黨產會今天開會認定國民黨台中市黨部的土地及建物是不當黨產，應收歸市有。台中市長盧秀燕今天被問及此事表示，將依法處理。

台中市新聞局長鄭照新指出，市府目前是透過媒體間接得知消息，正式公文跟具體細節及相關業管單位，還要待收到正式通知後，由相關局處研究如何妥善處理，但基本原則就是依法辦理。