昨（5）日晚間出現的無人機畫面顯示，遭俄軍佔領的烏克蘭南部赫松州新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩被炸出大缺口，滾滾洪水傾瀉而出，烏克蘭與俄羅斯互相指控對方摧毀水壩，分析指出，傾瀉而下的洪水可能對赫松市及周遭人口稠密地區構成嚴重破壞，烏方表示，已經對危險區域進行疏散工作。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭南部作戰司令部今（6）日發文證實大壩遭到破壞，指出正在評估水壩破壞程度，以及可能發生洪患的地區。

Ukraine's Southern Operational Command reported early on June 6 that Russian forces blew up the Kakhovka Hydroelectric Power Plant.



"The scale of the destruction, the speed and volumes of water, and the likely areas of inundation are being clarified," the military said on their… pic.twitter.com/xIAEivrOTq — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 6, 2023

烏克蘭赫松州州長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）在聲明中指控俄軍炸掉卡科夫卡水力發電廠是另一起「恐怖行為」，指出傾瀉而下的洪水5個小時內就會達到臨界水位，目前已經對危險區域進行疏散作業。烏克蘭內政部目前已將多個村莊列為「危險區域」，呼籲居民關閉所有電子設備，攜帶文件及必要物品。

畫面顯示，新卡科夫卡水壩的圍牆已完全破裂，大量洪水急速湧入第聶伯河（Dnipro River）。

A multi-hundred foot chunk of the Nova Kakhovka dam is gone, the Kakhovka Reservoir is quickly emptying out into the Dnipro. pic.twitter.com/265i1nbvAO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023

新卡科夫卡水壩橫跨第聶伯河，第聶伯河是烏南主要水道，下游分布多個城鎮。

The Russian terrorist state has destroyed the dam at Nova Kakhovka.



Massive flooding of the Dnipro River is underway, downstream to the city of Kherson.



This is a monstrous war crime. pic.twitter.com/7UO3CA4FQo — Michael MacKay (@mhmck) June 6, 2023

專家指出，傾瀉的洪水可能對赫松市周圍及其他第聶伯河沿岸人口稠密區域造成重大破壞。

Additional footage from behind the breach of the Nova Kakhovka Dam. pic.twitter.com/teicW9plDJ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023

New footage of the destroyed Nova Kakhovka dam pic.twitter.com/tafFBn88bf — Faytuks News Δ (@Faytuks) June 6, 2023

俄羅斯安插的新卡科夫卡市長列昂季耶夫（Vladimir Leontiev）原先否認大壩被炸出缺口，他後續改口，稱水壩閘閥在反覆轟炸中被炸毀，導致大壩蓄水外流。不過他強調，還沒有必要疏散當地居民。

（持續更新）