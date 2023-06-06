知名導演瞿友寧2021年被爆出電影「刻在你心底的名字」抄襲風波後，遭告發以名編劇鄭心媚劇本「在天堂的路上」向文化部申請輔導金後，卻擅將劇本改名「刻在你心底的名字」，還將編劇改為自己，事後瞿不滿各界質疑，還在臉書發文嗆聲沒用鄭女劇本「一個字」，涉嫌以不同電影詐領輔導金。台北地檢署調查後，認為2部電影確實是同1部，縱使瞿在臉書言論過於誇大，但詐欺罪嫌不足，6日將瞿不起訴。

瞿友寧 2021年被爆出電影「刻在你心底的名字」抄襲風波，瞿友寧遭網友指控是抄襲慣犯，原編劇鄭心媚也坦言，因為此事她難過到無法去看電影，對此，瞿友寧發了2800字長文澄清，並表示已委請律師要揪爆料網友。不過事後瞿友寧遭告發詐領文化部輔導金，涉嫌詐欺。

瞿友寧被控於2016年9月30日，先以編劇鄭心媚執筆撰寫之「在天堂的路上」劇本，向文化部申請輔導金補助案，並以「在天堂的路上」劇本送審，後來逕自將劇本變更為「刻在你心底的名字」，還將編劇姓名變更為自己。事後瞿拿到國片輔導金。

但後因「刻在你心底的名字」電影遭質疑劇本涉嫌抄襲鄭心媚的「在天堂的路上」劇本，瞿友寧為回應外界質疑，在臉書發文宣稱「刻在你心底的名字」電影是他原創編劇，至於鄭心媚「在天堂的路上」劇本「一個字都沒用上」，因此瞿自承不實申領核銷輔導金補助款，涉嫌詐欺。

檢方調查時，瞿友寧坦承將申請案原編劇姓名由鄭心媚改為自己，但否認詐領輔導金，辯稱「在天堂的路上」與「刻在你心底的名字」其實就是同部影片，內容都一樣，他申請變更，都是依照政府法令及規範進行，沒有不法。另檢方傳喚鄭心媚、導演柳廣輝也都證稱，2部電影是同1個故事。

檢方認為，瞿友寧因自身列名編劇，將原編劇姓名鄭心媚變更為自己招致批評，或為撇清自身抄襲疑慮，或為撇清編劇姓名換人質疑，而在臉書聲明誇大陳述，但不能因他在臉書的誇大言論，就認定他涉及詐欺，瞿罪嫌不足，處分不起訴瞿。