大陸中小銀行存款利率補降潮6月仍在持續，這一次範圍進一步擴大至村鎮銀行。近期包含四川、吉林、內蒙古、山東等地多家村鎮銀行陸續宣布，從6月起調降部分期限的定期存款利率，普遍下降幅度大多在5BP到30BP。業內人士指出，雖然今年已歷多輪銀行降息潮，但目前銀行淨息差仍然承壓，未來存款利率仍有進一步調降的空間。

具體可以看到喀什農商銀行3日公告表示，從6日起，個人存款（整存整取）掛牌利率調整為一年期5萬元（人民幣，下同）、10萬元、20萬元起存利率分別為1.95％、2.05％、2.15％，較此前降低5BP；三年期20萬元起存利率為3.15％，下調24BP。

同時宜賓興宜村鎮銀行利率調降的幅度更大，1日起將銀行整存整取一年期、二年期、三年期、五年期利率調整為2.15％、2.7％、3.3％、3.7％，分別較此前下調10BP、15BP、20BP、30BP。

據第一財經不完全統計，近一周內還有包含內蒙古烏海銀行、深圳羅湖藍海村鎮銀行、蒙商銀行、都江堰金都村鎮銀行、桐廬恒豐村鎮銀行等近10家銀行也密集發佈利率調整公告。

根據央廣網報導，本輪利率調整大多集中在三年期及以上的中長期限定期存款，此次調降後，五年期定存產品利率基本都降至4％以下。

值得注意的是，這已是大陸銀行今年對定存利率的第三輪「降息潮」。回顧4月起，每逢月初均有銀行密集宣佈降息，4月初是河南、廣東、湖北多家中小銀行下調定期存款利率而打響存款降息潮第一槍；5月初則有浙商銀行、恒豐銀行、渤海銀行官宣存款降息，讓國有行、股份行的定存掛牌利率基本告別「3％」時代。