民進黨性騷風波餘波蕩漾，現向外延燒，有媒體人指國民黨立委傅崐萁曾在餐會舉止不當，傅隨即發聲否認，國民黨主席朱立倫幕僚、黨副祕書長江俊霆稱「這是民進黨在轉移焦點的泥巴戰，爛死了」。對此，民進黨立法院黨團6日齊聲譴責，批最糟糕、最沒同理心的就是江俊霆，應站在被害者角度思考此事。

面對媒體人指控，傅崐萁強調，從政20年以來，從未有利用權力關係對於女性或下屬有任何性騷擾之情事，他珍惜家庭，從政後未曾有任何緋聞，也從未有約女性私下單獨見面。他尊重及支持性別平權，若有任何性騷擾情事，請依法提出告訴，而江俊霆則在相關新聞下留言發生，質疑是民進黨轉移焦點的泥巴戰。

對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬批評，遺憾地是，最糟糕、最沒同理心的就是江俊霆，竟將此事當成泥巴戰。近期事件中，還包括新北市黨部主管叫女同仁去看A片，還將協助宣傳縣府的媒體人當成綠營側翼，讓人情何以堪？此舉對受騷擾的人來說都是二、三度傷害，他要給予最大譴責，盼對方站在受害者角度去思考。

鄭運鵬說，各大政黨中僅有民進黨主席賴清德主動面對調查、提出處分，並主動要大家上性平課，賴自己也會參加，但國民黨主席朱立倫調查了嗎？民眾黨主席柯文哲在性平議題常失言，也沒見對方檢討過自己；而民進黨會站在被害人這邊，提供協助，將內部管道健全化，盼在此社會運動後，每個政黨、從政者都變得更好。

民進黨立委林靜儀指出，台灣在《性騷擾防治法》、《性別工作平等法》上，都有明確對職場、學校及機關內部的性騷、性侵防的相關流程；現在越來越多人出聲，代表台灣正在走向下一個社會運動，是正面的方向，但隱忍很久的受害者出聲後，相關主管機關、雇主或組織必須依法召開性平調查來協助，並保障各方權益 。

林靜儀批評，江俊霆將性騷案當成政治操作，可見對方完全沒發現這是社會運動，而非政治攻擊。40歲以下的年輕朋友因經歷過性平教育，擁有一定程度的概念，但仍有一大部分未沒接觸到性平這塊，即使性平相關法令已經上路，還是有很多人不知如何運用法律，這是社會集體面對隱而不宣、但都曾經歷過的不良社會文化，而民進黨已提出明確的處置方向，希望大家往這方向處理。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。