高雄30歲潘姓女子昨日清晨騎車違規左轉，遭到巡邏員警攔查，期間聞到潘女散發酒味，對她實施酒測，酒測值0.52超標。據悉，潘女表示，前天晚間下豪雨，待雨勢結束，陣陣涼風吹拂，她覺得身體覺得涼涼的，到附近友人家吃薑母鴨，以為薑母鴨內添加的米酒會隨著湯煮沸揮發，才會騎車返家，全案依公共危險罪送辦。

5日清晨5時40分許，前金分駐所員警巡邏行經前金區七賢二路、自強二路口時，見到潘女騎車未依規定兩段式左轉，於是騎上前將她攔查。在詢問潘女身分時，聞到潘女身上散發陣陣酒味，於是詢問潘女騎車前是否有喝酒。

潘女遭查獲酒駕，只好坦承，4日晚間高雄下豪雨，當天雨勢結束時，正值她下班時間，她在外受到涼風吹拂感覺涼意，肚子又很餓，跑到附近友人家中吃薑母鴨當消夜，順便暖暖身，吃到約清晨4時許結束，又因貪圖方便，直接騎車返家，不料剛起步沒多久就因違規遭攔查。

據悉，潘女表示，以為薑母鴨添加的米酒當湯煮沸後就會揮發掉，才會酒駕騎車返家，員警提醒潘女，麻油雞、薑母鴨等食物如加入過多米酒就如同飲酒一樣，仍有可能影響騎車判斷力，全案依涉嫌公共危險罪送辦，並依規定開罰違規左轉。