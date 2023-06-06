小港醫院6日舉辦「世界本一家 粽心一起來」活動。（洪靖宜攝）

小港醫院院長郭昭宏。（洪靖宜攝）

端午節即將到來，小港醫院6日邀請社區長輩、娜麓灣原住民耆老、新住民姐妹及學生等百餘人，舉辦「世界本一家 粽心一起來」活動，共享台灣粽、原住民粽（吉拿富）、印尼粽、越南粽等各地傳統粽子，並且共同製作香包贈予安寧病人。小港醫院院長郭昭宏說，這是一場飲食文化，高齡和年輕人及不同群族的交流活動。

小港醫院6日舉辦「世界本一家 粽心一起來」活動，邀請社區長輩、娜麓灣原住民耆老、新住民姐妹、富邦人壽志工及高餐附中學生等百餘人，共享台灣粽、原住民粽（吉拿富）、印尼粽、越南粽等各地傳統粽子，過程中不忘分享營養均衡的知識，並且共同製作香包作為對安寧病人的祝福，意義非凡。

小港醫院志工楊肆郎介紹台灣粽，分享有關南部粽、北部粽的特色；小港醫院巫秀珊副主任說，原住民粽（吉拿富）是以小米為主食材的原住民傳統美食，但通常只在年祭、族人結婚或豐收慶典時才有機會吃到；印尼姊妹陳雪娥表示，在印尼的粽子分為2種，一種是印尼華僑吃的粽子，不用糯米，改用比較好消化的粳米。一種是傳統開齋節分送給他人的Ketupat有承認錯誤的意思，因此吃的時候有反省一年裡的過失再從頭開始的意思；越南在農曆過年時保留吃粽子的習俗，有方形和圓柱形的粽子，另外因尺寸比較大，通常會切細後才食用。

小港醫院營養室侯孟伶主任提醒，進食肉粽技巧可加入湯汁或醬料，以增加濕潤度和滑嫩感，切成較小的塊狀食物更容易進入口腔，並更容易咀嚼和吞嚥，確保口腔沒有食物，再進食並在食用時配合足夠的液體及青菜。

院長郭昭宏說，每逢佳節倍思親，小港醫院所在區域有幾個特色，包含平地原住民多、新住民多，高齡人口多，小港醫院落實ESG，希望能重視不同族群的多元性與差異，辦理此活動，以各式粽子，安撫不同群族的心，於佳節時讓社區共同融合，包含飲食文化、高齡及年輕人和不同群族交流。

郭昭宏也提醒，粽子熱量高，不好消化，食用時適量即可。至於被喜歡哪種粽？他笑說南部長大孩子還是對南部粽有偏愛，喜歡有Q度和包著豐盛餡料，但北部粽也是非常美味，入口鬆軟不黏牙，他笑說：「以我個人南部適合還是適合我南部孩子。」