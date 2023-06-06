民進黨性騷擾吃案風暴延燒，台南市政府2天來也有3名現職或已離職人員，相繼被爆出曾經涉及性騷擾事件。國民黨台南市黨團今天高舉「性、Lie台灣」的海報，諷刺性騷擾已經成為民進黨的DNA，在民進黨執政之下，「信賴台灣」更墮落成「性、Lie台灣」，讓年輕人失望，讓人民絕望。

國民黨團書記長蔡育輝、發言人王家貞、許至椿、李中岑、尤榮智及無黨團結聯盟總召陳昆和等人，中午高舉「性、Lie台灣」及「信、賴台灣」的海報，除痛批民進黨說一套、做一套，也強調將要求國民黨嚴以律己，對於性騷犯絕不寬貸。

蔡育輝認為，民進黨執政前口口聲聲清廉勤政愛鄉土，但7年多的全面執政，不僅變成要錢也要權，還涉嫌性騷未成年孩子及女姓；性騷已成為民進黨的DNA。沒想到，民進黨性騷案一波未平一波又起，雪球越滾越大，火還燒進台南市政府，洪智坤性騷女導演、惡名在外的「遛鳥」羅紹齊，加上先前發生的易俊宏利用職務之便性騷數名未成年少年的事件，國民黨團將全力捍衛性平，不論藍綠踩過性平紅線，絕不寬貸、絕不原諒。

王家貞指出，性平是假、溜鳥是真，民進黨滿口高道德標準，但針對現在看到的各種MeToo指控，民進黨所揭舉的高道德，都掩蓋不了不道德的謊言，如此的性平處理，讓人再次看到執政的民進黨，真的是滿口謊言，不可信賴。

尤榮智也說，民進黨高官性騷事件連環爆，民進黨一直以來都高高在上，卻對女性不尊重伸出鹹豬手，性騷女性讓人氣憤，百姓應該要有警覺，請國民黨也要自我反省，兩性平權不應是空話。