藝人小鐘（鐘昀呈）是前男子團體「咻比嘟華」成員之一，個性幽默大方深受不少觀眾的喜愛，不過至今依舊維持單身狀態。前陣子他與有著清純童顏、D級身材的「台版三上悠亞」林莎傳出緋聞。近日他透露自己對林莎真實的想法，狂讚女方3優點。

小鐘在節目《女人我最大》中透露，自己與林莎是在節目中認識，製作單位覺得兩人很配，於是將兩人湊成螢幕CP，還有節目安排兩人到旅館，他更害羞自曝林莎曾躺在他「胸前」，再加上覺得對方很乖、很孝順，甜美外型更是深得他的心。

此外，小鐘透露有次生日，林莎更特地訂製可以吊掛的黑膠唱片送給他，令他備感窩心，長時間的相處讓小鐘萌生有機會發展戀情的念頭，只不過女方某次受訪時，提到與小鐘的關係時，表示「鐘哥就很像我的哥哥」，且目前也有欣賞的男生，十分可惜，直接一句話發小鐘好人卡。

事實上，前陣子有Dcard網友提及小鐘給一種溫暖又幽默的感覺，也提到多年來沒有什麼醜聞，在節目上更不會倚老賣老，本來不太關注他，了解之後彷彿挖到寶藏，還有人形容他「零負評」，立刻引發大量網友贊同。