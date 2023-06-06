YouTube百萬網紅「波特王」去年拍片指控經紀公司老闆「火星叔叔」欠薪、限制拍片數量，雙方鬧上法院。高雄地院認為，波特王言論不構成誹謗，判無罪，可上訴。

波特王早期以「幹話搭訕術」系列竄紅，去年6月間與前經紀公司聚暘多媒體鬧翻，自創新的粉絲團及Instagram「波特王好帥」，同年月9日、15日在「波特王好帥」頻道上傳「海水退了」、「澄清不時言論」兩支影片，解釋他跟聚暘多媒體鬧糾紛的始末。

波特王指控，「粉紅月報」系列影片被公司以「因為對公司沒有幫助」為由限制數量，從1個月8支變為1個月2支，還指控「我看著老闆從租屋買了四間房，還有賓士休旅車」，自己卻遭欠薪、還在騎機車。

聚暘認為波特王在影片中散播謠言，遭到網軍留言霸凌，害公司營收大幅下滑，對波特王提告。波特王強調，他影片說的言論都是針對「火星叔叔」叔叔的聲明澄清，講得都是事實，沒有誹謗他。

法官認為，波特王確實曾與聚暘就更新數量多寡討論，言論具有真實性。即使聚暘每月給付固定報酬，但與波特王直播中所提的肖像權、廣告分潤等內容無關。指控欠薪部分，與波特王和聚暘分潤債權債務關係相符。綜合相關事證，認定波特王去年針對與經紀公司爭議發布的2支影片內容均不構成誹謗，判他無罪，可上訴。