日前高樹鄉廣福大橋旁防汛道路發生2死3傷機車碰撞事故，原本以為是單純車禍，但警方連日從網路流出的影像發現，當天現場至少有60人圍觀飆車；初步調查發現，疑似機車出發時，前一趟機車竟因故回頭，才會發生這起連環車禍，檢警正深入追查相關責任。

屏東警消4日下午4時6分接獲民眾通報表示，高樹鄉廣福大橋堤防附近發生重大車禍，警方到場發現，機車零件散落一地，可見當時碰撞力道，造成2死3傷，當時了解，是一群友人在河堤試車才會發生意外。

不過事後從網路流出的影像，加上現場證人證詞，發現竟是一場直線競速聚會，眾人透過群組邀約到場，甚至由貨車運載改裝車共同前往，時間從當天下午1點開始、分批出發，採直線競速。

事故發現前4台機車在起點起跑，眾人皆沒預料到前一批2部機車突然回頭，當看見前車時已經煞車不及，釀成這起死亡事故，從現場機車碎片散落範圍近一百公尺，顯見撞擊力量之大。

檢警已透過影片陸續約談現場人員，並釐清事發原因，全案改將朝公共危險罪偵辦。地方民眾表示，平常機車很少出沒防汛道路，但假日就會有各地來的騎士在現場競速，希望警方能杜絕這歪風。