近來健身風氣盛行，帶動雞胸肉成為許多人的主食首選，但難免讓人吃膩。醫師表示，牛腱、豬里肌、鯛魚、鮪魚、雞腿也是高蛋白低脂肪的肉品，有助增肌減脂。以每百克而言，上述肉品的蛋白質都超過20克，脂肪則在6.1克以下。其中，牛肉富含肌酸與肉鹼這兩種能提高肌肉持久度的營養素。

減重醫師蕭捷健在其臉書專頁貼文表示，增肌減脂過程中，蛋白質是重要角色，除了常見的雞胸肉外，他推薦其他優質的動物性蛋白質。首先，牛肉能提高身體唯一的合成性荷爾蒙、即胰島素的濃度，可增加肌肉合成的效率，且富含鋅與鎂，有助健身。另外，牛肉富含肌酸與肉鹼，兩者都能提高人在運動中的肌肉持久度。

但他提醒，牛肉不同的部位，油脂分布、營養成分也不同，例如，牛腱脂肪含量最低，而牛小排脂肪含量竟超過2/3。

他表示，魚肉富含Omega-3多元不飽和脂肪酸，可抑制壓力荷爾蒙(皮質醇)，讓人吃進的澱粉以肝醣形式儲存在肌肉，而非被轉化成脂肪。豬肉雖普遍油脂含量偏高，但若選對部位，增肌減脂效果非常好，例如豬里肌。

雞肉是高蛋白質低脂的蛋白質。他表示，雞胸肉是最常做為健身前後的蛋白質肉類，除了價格便宜、高蛋白質低脂肪以外，且富含肌肉合成不可或缺的營養素「支鏈胺基酸」。

他說明，以每百克而言，牛腱的蛋白質含量為20.4克、脂肪4克。雞胸肉含蛋白質23.8克、脂肪2.1克。豬里肌含蛋白質22.2克、脂肪10.2克。鯛魚含蛋白質20克、脂肪1克。鮪魚含蛋白質21克、脂肪1.3克。雞腿含蛋白質20.4克、脂肪6.1克。