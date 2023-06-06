清涼系系列涵蓋綜合果汁、碳酸飲料、可爾必思應有盡有，冰鎮起來更好喝。（DON DON DONKI提供）

日系品牌井村屋巧克力雪派人氣最高，一共推出抹茶巧克力、草莓巧克力、純巧克力三種口味。（DON DON DONKI提供）

DON DON DONKI夏日祭典開啟序幕，推出日式人氣冰品、甜點、飲品，精選多款人氣商品。（DON DON DONKI提供）

夏天到了就是要吃冰！DON DON DONKI夏日祭典推出日式人氣冰品、甜點、飲品，包括自有品牌情熱價格水果冰沙、井村屋巧克力雪派及夏日祭典最夯的日式蘋果糖、日式草莓大福冰淇淋，從爽脆到綿密，不同口感一次擁有

炎炎夏日喝飲料最開胃消暑，主打「濃醇香滑」濃郁系及「清爽甘甜」清涼系，涵蓋綜合果汁、碳酸飲料、可爾必思應有盡有，經典消暑解渴首推SANKO 5種類果實果汁、SUNTORY奈奈橘子風味飲料、Asahi三矢白桃風味碳酸飲料，酸酸甜甜的滋味冰鎮起來更好喝

此外，6月會員福利滿滿，每周三會員點數兩倍送；凡加入官方LINE OA @dondondonkitw，憑消費明細至店舖還可以獲得客製DONPEN企鵝霜淇淋，限量300份。

DONPEN客製霜淇淋兌換時間

西門店：周三至周五 6／7-6／9 ＆amp; 6／14-6／16 下午五點起， 一樓熟食區

忠孝新生店：周三至周五 6／21-6／23 ＆amp; 6／28-6／30 下午五點起，結帳區外

每場限量300份，數量有限換完為止