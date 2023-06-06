專屬18歲至21歲青年1200點文化成年禮金，今（6）日開始領取使用，適逢畢業季，文化部特別在成年禮金啟用當天，在台北市立中山女高舉辦一場特別的畢業派對，總統蔡英文以大學姊身份出席，送上文化成年禮，祝福所有畢業生。

蔡英文表示，透過文化體驗來成年，成為正港的台灣囡仔，勇敢嘗試、大膽體驗，找到自己的熱情所在。

文化部長史哲表示，台灣能跟上歐洲的腳步，提供年輕朋友第一筆文化禮金，用文化參與及體驗台灣文化之美來「轉大人」，對台灣來說別具意義。成年禮金除了是對文化產業提供振興的力量，更代表國家的高度及象徵，用文化體驗作為成年的開啟，展現文化自信，也是孩子們在成長成大人時，能更加認同自己文化的宣示意義。

文化部說明，出生日期在2001年9月1日至2005年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等都可以領取。即日起手機下載文化幣APP完成註冊，再點選領取成年禮金，輸入個人資料通過驗證後，即可立刻領取、使用1200點文化幣。沒有智慧型手機的國民，文化部也提供洽詢客服申請紙本QR-code即可消費的方案。