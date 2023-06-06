民進黨立委范雲指國民黨立委陳雪生涉性騷擾，提告求償，法院判陳雪生賠8萬元，國民黨表示，尊重司法獨立及相關判決，至於是否撤銷立委提名，經查並非本黨提名作業規範所指應不予提名之情形，按照現行規定，沒有撤銷提名問題。

2020年立法院審查監察院人事案時爆發衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生用肚子頂撞她，范雲指陳涉及性騷擾並提起民事訴訟求償，台北地方法院一審判陳須賠償8萬元，上訴後，北院二審判決駁回，陳雪生須賠8萬元確定。

國民黨表示，國民黨堅持捍衛性別平等價值及女性權益，沒有模糊的空間，如果黨內有任何此類情事發生，國民黨會循既有性平機制及相關法律處理。對於陳雪生涉及案件已經進入司法程序且有結果，國民黨尊重司法獨立及相關判決，若當事人認有不公之處，可依法主張自身權利。

國民黨強調，陳雪生因涉及性平行為爭議被法院判決賠償范雲八萬元一案，國民黨尊重司法判決，其涉及的行為態樣，經查並非本黨提名作業規範所指應不予提名之情形，按照現行規定，沒有應否撤銷提名問題。