監察院長陳菊任高雄市長時的辦公室主任洪智坤，遭女導演指控涉嫌性騷，對此，民進黨高雄立委劉世芳6日表示，洪的個人行為必須面對大眾質疑，若有性騷、性侵等情事，支持被害者透過合法管道或相關管道提出，以便保障個人權益。

一名女導演5日發長文指控，2010年民進黨H姓政治人物曾以開會名義載他去汽車旅館，並迂迴表示可以實現她的理想，條件是「偶爾讓他任性一下」，還在觸碰她身體部位後嘗試用現金封口。

被點名的洪智坤也於6日凌晨在臉書上發文，稱「給人不好的感受，一定是我的錯誤，我沒有任何職務，也與任何人無關」、「只有真誠道歉，改進並且彌補過錯。」

陳菊也透過院長辦公室發布聲明，稱昨晚知悉此事後極感震驚，導演因為替當時的競選團隊工作而遭遇此事，她感到非常難過與愧疚。她認為，導演所遭遇的，已非洪君所言「不好的感受」，而是嚴重的性騷擾，「不可原諒！我們在此給予最嚴厲的譴責，希望洪君能誠實並嚴肅面對此事。」

對此，劉世芳指出，洪智坤確實曾在高雄市政府和選舉總部待過，也曾到台北市政府和台南市政府任職，但洪個人的行為要面對大眾質疑，若有任何性騷、性侵情事，支持被害者透過合法或相關管道提出，保障個人的權益。