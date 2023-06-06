瑞穎5月合併營收0.9億元，月增24.75％、年減42.36％；前五月合併營收3.95億元，年減幅52.89％，是去年11月以來單月營收次高。瑞穎表示，5月營收出現年增、年減，顯示營運已從谷底翻升。瑞穎最近1、2個月營運已看到春燕，客戶開始下年度長單，最長交期看到12月。

瑞穎預期，瑞穎未來幾個月營運會逐月成長，第二季營運優於第一季，呈現逐季跳躍式成長，下半年營運可望比上半年成長10％以上，全年營運可說是先蹲後跳，希望今年業績可達2021年的8、9成。