瑞穎5月合併營收0.9億元，月增24.75％、年減42.36％；前五月合併營收3.95億元，年減幅52.89％，是去年11月以來單月營收次高。瑞穎表示，5月營收出現年增、年減，顯示營運已從谷底翻升。瑞穎最近1、2個月營運已看到春燕，客戶開始下年度長單，最長交期看到12月。
瑞穎預期，瑞穎未來幾個月營運會逐月成長，第二季營運優於第一季，呈現逐季跳躍式成長，下半年營運可望比上半年成長10％以上，全年營運可說是先蹲後跳，希望今年業績可達2021年的8、9成。
軸承大廠瑞穎近1、2個月接單已看到春燕而回升，5月合併營收呈現月增、年減，已經止跌。瑞穎預期未來幾個月營運會逐月成長，呈現逐季跳躍式成長，下半年營運會優於上半年。
瑞穎5月合併營收0.9億元，月增24.75％、年減42.36％；前五月合併營收3.95億元，年減幅52.89％，是去年11月以來單月營收次高。瑞穎表示，5月營收出現年增、年減，顯示營運已從谷底翻升。瑞穎最近1、2個月營運已看到春燕，客戶開始下年度長單，最長交期看到12月。
瑞穎預期，瑞穎未來幾個月營運會逐月成長，第二季營運優於第一季，呈現逐季跳躍式成長，下半年營運可望比上半年成長10％以上，全年營運可說是先蹲後跳，希望今年業績可達2021年的8、9成。
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