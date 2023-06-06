各大學個人申請近期陸續放榜，台北市薇閣高中共9位學生正取台大醫學系，11位學生正取陽明交通醫學系，若再加上北醫、長庚醫、馬偕醫、輔大醫、等各大學醫學系，總計42人次錄取醫學系，共94人正取台大各科系。

台灣大學昨日個人申請放榜，薇閣高中9位學生陳冠維、王穎婕、賴柏勛、呂學宥、鍾姵緹、王文燦、林聖哲、吳語陞、林宜慧正取醫學系，計有94人正取台大各科系。

校方表示，陳冠維及王穎婕是台大醫學系榜首，王嘉仁則台大地質系榜首，同時錄取北京大學、復旦大學及上海交通大學醫學系；張子薇為台大土木系榜首，並錄取北京清華大學建築系。

數學資優班導師陳慧芳表示，這一屆學生在高中期間即便受到疫情干擾，但並未打亂學習節奏，關鍵就在於「耐煩」，把每天該做的事做到最好，因為簡單的事做久了就不簡單，希望班上學生在各個領域能夠繼續發光發熱。

陳冠維受到擔任護理師的母親啟發，從小立志成為醫師，高一就參與中研院資優培育計畫完成小窩蛋白與發炎作用研究，還在疫情期間主動召集同學創作歌曲「光芒」，鼓舞民眾與感謝醫護人員。

薇閣高中表示，陳冠維高中3年維持校內1％成績，也樂於分享讀書方法，還長期透過線上課業輔導幫助新住民；假日到衛生所引導年長者施打疫苗、分裝快篩劑，深深體會到高齡長者健康照顧的需要，他認為研究是醫學的基礎，期許自己未來能在高齡醫學上有更多的研究。

賴柏勛則在學測6科拿下90級分滿分，正取台大醫學系、陽明交通醫學系。校方表示，賴柏勛利用計時器有效管理學習時間，並使用自創「對話筆記法」以更口語的方式詳細註記題目關鍵。

薇閣高中表示，賴柏勛期許自己能深入了解醫學新知與新研究、智慧醫療新突破等，成為一位跟得上產業趨勢的醫生。賴柏勛總以「不執著於過去、向前看的自己就是最棒的自己」來鼓勵自己，也希望將這句話送給學弟妹，鼓勵大家追求夢想。