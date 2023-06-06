據英國《金融時報》5日援引8位消息人士報導，法國總統馬克宏反對北約在日本東京開設辦事處的提議，認為北約應該繼續專注於北大西洋地區。一位了解北約內部會議的消息人士還透露，法國不願支持任何「助長北約與中國關係緊張」的事。

美國及日本催促歐洲更多地參與亞洲安全問題，尤其北京恐對台灣採取軍事行動，建議明年在東京設立一個小基地。北京抨擊美國在印太地區建立反中聯盟，並將其比作是「亞洲版北約」。

報導指出，馬克宏上周在會議上表示，北約不應將其勢力範圍擴大到北大西洋以外，並補充說，「如果我們推動北約擴大自己的地理範圍，我們將犯一個大錯誤。」一名法國官員表示，法國認為，北約憲章已將其地理範圍限制在「北大西洋」。這名官員還表示，北約擴大範圍可能會損害歐洲在烏克蘭戰爭問題上對中國大陸的信譽，尤其是在要求中國大陸不向俄羅斯提供武器方面。

報導繼續稱，法國的反對使北約內部幾個月來關於在印太地區建立第一個辦事處的討論愈加複雜化。設立新的北約辦事處需要北約最高政治決策機構北大西洋理事會的一致支持，這意味著法國有權阻止此舉。而北約方面拒絕透露「正在進行的討論」的細節。對此，日本政府沒有發表評論。但一名日本官員表示，東京希望加強與北約的關係。