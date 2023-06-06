25歲的竹聯幫仁堂明仁會萬華分會副會長白軒羽，在萬華區永福街設立堂口，因為替小弟出氣，數次街頭鬥毆砸車，有人差點因此被砍死，台北地檢署6日依殺人未遂、組織犯罪等罪起訴白男及幫眾7人。另7名涉案少年則移請少年法庭審理。

台北地檢署

檢方並以白男7人行事囂張、目無法紀，在面對檢警追訴時，說法避重就輕、推諉不知，7人犯後態度不佳，建請法院從重量刑，以示警惕。

起訴指出，白軒羽2019年間，加入竹聯幫仁堂「明仁會」，該組織號稱「有仇必報、加倍奉還」，手段凶殘，火力強大，平常在北市萬華地區以從事毒品、詐欺等為主要經濟來源。白男在明仁會以萬華分會副會長自居，為求上位，在大台北地區持續率眾藉端滋事，平日恃強凌弱、專擅蠻橫。

白軒羽2021年5月13日凌晨因尋釁擬對方報復，知悉對方在青年公園附近火鍋店，指示幫眾開車沿路找人自用小客車找尋對方，見到李男後，下車包圍以西瓜刀砍殺李，將李砍成重傷才發覺砍錯人，李送醫搶救幸免一死。不久白找到下手目標，使用西瓜刀、棍棒追砍陳姓男子，陳男大量失血，自行搭乘計程車前往就醫。

另2021年7月28日凌晨，白軒羽因尋釁擬對他方報復，指示幫眾持鐵鎚、棍棒砸毀陳姓男子車輛右後車窗玻璃，見陳駕車逃離，駕車追逐陳尊車輛，陳男逃至城中消防隊部求救後才作罷離去。