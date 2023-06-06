深層海水是台東特有的天然資源，台東縣政府與旅宿業者合作推出獨特的深層海水體驗行程。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為推廣在地深層海水品牌及優質產品，台東縣政府與旅宿業者合作推出獨特的深層海水體驗行程，即日起至10月20日遊客只要入住知本金聯世紀酒店、環山雅築民宿、曙光渡假酒店、忘憂館景觀旅店、如意行館、鐵道旅驛等旅宿專案，就可免費體驗深層海水海療SPA。

深層海水是台東特有的天然資源，具有潔淨、富含礦物質等特性，也擁有全台唯一的深層海水海療SPA體驗，100％深層海水與獨家專利系統結合，讓大眾享受前所未有的深層海水療癒體驗，透過親身參與專業導覽、深層海水DIY和產品體驗活動，可以更深入認識深層海水的特色和價值。

財政及經濟發展處表示，縣府連續3年透過海洋委員會補助推動台東縣深層海水計畫，近年來積極輔導，已廣泛應用於食品、飲料、化粧品、養殖及健康休閒等領域，目前共有11間業者，共計39項深層海水商品已取得「台東藍純淨深層海水TTBLUE」品牌標章。